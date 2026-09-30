Giureno fedeltà alla Repubbica gli allievi del 103° corso

VIGILI DEL FUOCO

PRESENTI IL SOTTOSEGRETARIO PRISCO E IL CAPO DEL CORPO GHIMENTI – Questa mattina gli allievi vigili del fuoco del 103° corso hanno giurato fedeltà alla Repubblica Italiana presso le Scuole Centrali Antincendi di Roma Capannelle.

Alla cerimonia hanno partecipato il sottosegretario di Stato all’Interno con delega ai vigili del fuoco Emanuele Prisco, il sottosegretario di Stato all’Interno Nicola Molteni, il Vicecapo Dipartimento prefetto Vincenzo Callea. Il capo del Corpo nazionale Marco Ghimenti, alla sua prima apparizione dopo la nomina del 25 settembre, ha deposto una corona di fiori al Sacrario delle Scuole Centrali Antincendi in memoria di tutti i caduti.

Accompagnata dalle note della Banda Musicale del Corpo nazionale, la cerimonia ha rappresentato l’apice del percorso formativo iniziato dagli oramai ex allievi nove mesi fa, ed ha segnato il loro ingresso ufficiale nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

“Il vostro giuramento non è solo un atto formale, è una solenne promessa di servire la Nazione e una responsabilità che assumete verso i cittadini, verso questo straordinario Corpo dello Stato e verso voi stessi. Quando una sirena suona, non è solo il segno di un’emergenza ma è anche quello della speranza, la speranza che qualcuno sta arrivando ad aiutarti”, ha detto il sottosegretario all’Interno Emanuele Prisco nel suo discorso.

Il capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco Marco Ghimenti, alla sua prima cerimonia ufficiale dopo la nomina del Consiglio dei Ministri avvenuta la scorsa settimana, ha dichiarato: “Partite da qui con un bagaglio che vi permetterà di convertire la fatica finora affrontata nella professionalità e nella risolutezza con cui interverrete nella vita delle persone. La gratitudine e la speranza che la nostra uniforme da sempre suscita vanno rispettate e coltivate”.

La solennità del momento è stata accompagnata dalle note della Banda Musicale del Corpo Nazionale, composta da 40 elementi e diretta dal maestro Donato Di Martile, con la partecipazione del tenore Francesco Grollo.

A conclusione della cerimonia, il tradizionale sorvolo del Drago AW139 con il Tricolore ha suggellato l’impegno dei nuovi Vigili del fuoco al servizio del Paese.