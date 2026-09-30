Il sacrificio dei vigili del fuoco partigiani unisce Agrigento e Cremona: cerimonia per i giusti di Bagnara

Un intenso momento di riflessione e memoria civile nel cuore del Parco Archeologico della Valle dei Templi. All’interno del Giardino dei giusti dell’umanità, sulla collina commemorativa, si è svolta la cerimonia in ricordo del supremo sacrificio dei quattro vigili del fuoco partigiani del Corpo di Cremona, barbaramente fucilati dalle truppe naziste il 27 aprile 1945 a Bagnara.

L’iniziativa ha visto un significativo incontro tra il vice presidente dell’Accademia degli Studi Mediterranei, Santino Lo Presti, e il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Agrigento, Calogero Barbera. Al centro della commemorazione il percorso didattico svolto dagli studenti dell’Istituto Comprensivo “Agrigento Centro”, coordinati da Antonella Danile e con l’impulso della dirigente scolastica Rosellina Greco. I ragazzi hanno realizzato un articolato lavoro multimediale per il concorso “Adotta un Giusto”, ricostruendo attraverso dettagliate ricerche d’archivio la drammatica vicenda storica dei pompieri del 27° Corpo.

I quattro eroi — Domenico Agazzi, Guido Azzali, Odoardo Cerani e Luigi Rusinenti — vennero catturati e giustiziati a ridosso del muro di cinta delle scuole di Bagnara mentre effettuavano un servizio umanitario di trasporto del latte per la popolazione per conto del Comitato di Liberazione Nazionale. La cerimonia attorno alla stele riafferma il valore della memoria e il ruolo di Agrigento quale crocevia universale di pace e giustizia.