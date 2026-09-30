Incidente sul lavoro – operaio di 48 anni muore dopo una caduta

Robecco sul Naviglio – ,Tragedia sul lavoro nella mattinata di oggi, mercoledì 30 settembre, a Casterno, frazione di Robecco sul Naviglio. Un operaio di 48 anni ha perso la vita dopo essere precipitato durante alcune operazioni all’interno di un edificio rurale. L’uomo, secondo le prime informazioni, sarebbe caduto da un’altezza di circa otto metri mentre era impegnato nello svuotamento di un solaio.

L’allarme è scattato intorno alle 10.30. La centrale operativa ha inviato sul posto i soccorritori del 118, anche con l’elisoccorso, insieme ai vigili del fuoco, intervenuti con le squadre di Legnano e Abbiategrasso. Presenti anche i carabinieri e la polizia locale.