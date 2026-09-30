giovedì, Ottobre 1, 2026
Ultimo:
cronacaincidenti sul lavoro

Incidente sul lavoro – operaio di 48 anni muore dopo una caduta

Il Faro

Robecco sul Naviglio – ,Tragedia sul lavoro nella mattinata di oggi, mercoledì 30 settembre, a Casterno, frazione di Robecco sul Naviglio. Un operaio di 48 anni ha perso la vita dopo essere precipitato durante alcune operazioni all’interno di un edificio rurale. L’uomo, secondo le prime informazioni, sarebbe caduto da un’altezza di circa otto metri mentre era impegnato nello svuotamento di un solaio.

L’allarme è scattato intorno alle 10.30. La centrale operativa ha inviato sul posto i soccorritori del 118, anche con l’elisoccorso, insieme ai vigili del fuoco, intervenuti con le squadre di Legnano e Abbiategrasso. Presenti anche i carabinieri e la polizia locale.

Potrebbe anche interessarti

Rimane schiacciato da un carrello elevatore – ricoverato con altra persona in codice giallo

Il Faro

Ragazzo di 21 anni muore precipitando da 15 metri in piazza Gae Aulenti a Milano

Il Faro

Ancona: Tragedia alla Fincantieri, una fiammata investe due operai: uno perde la vita

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *