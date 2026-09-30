L’A.N.VV.V.F dipartimentale presente al giuramento dei 103 allievi Vigili del Fuoco
ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO – DIPARTIMENTO
Con l’alta dirigenza del Vigili del Fuoco, presente anche l’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco dipartimentale.
E’ stata una bellissima e toccante cerimonia come sempre. L’associazione augura ai novelli ex allievi che possano ricalcare con onore le orme dei loro predecessori e serbare nel cuore la memoria ed i principi che hanno sempre animato il nostro glorioso Corpo.