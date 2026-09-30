giovedì, Ottobre 1, 2026
Ultimo:
SportVigili del fuoco

Torneo “Città di Viterbo – Santa Rosa”, in finale Pianeta Giustizia e Vigili del Fuoco

Il Faro

Il 7 ottobre alle 18 saranno Pianeta Giustizia e Vigili del Fuoco a contendersi il primo posto nel torneo di calcio a 7 “Città di Viterbo – Santa Rosa”, manifestazione interforze, enti e associazioni dedicata alla patrona della città e a scopo benefico.

Le semifinali

Le due finaliste sono uscite dalle semifinali disputate lunedì 28 settembre, presso l’impianto sportivo della parrocchia Santa Maria della Grotticella.

Nel primo incontro, i Vigili del Fuoco hanno superato per 4-3 la Polizia Penitenziaria al termine di una partita combattuta e ricca di emozioni. Protagonista dell’incontro è stato Maurizio Fringuelli, autore di una tripletta che ha contribuito in maniera decisiva alla qualificazione dei Vigili del Fuoco.

La Polizia Penitenziaria, dopo essere stata sotto 3-1, aveva riaperto la gara con le reti di Bozzini e Benedetti, sfiorando anche il pareggio. Nel finale, Fringuelli ha però firmato la rete del definitivo 4-3.

Potrebbe anche interessarti

Mondial Secours et Protection 2026, Renault al fianco dei Vigili del Fuoco

Il Faro

L’A.N.VV.V.F dipartimentale presente al giuramento dei 103 allievi Vigili del Fuoco

Il Faro

Il sacrificio dei vigili del fuoco partigiani unisce Agrigento e Cremona: cerimonia per i giusti di Bagnara

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *