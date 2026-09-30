Torneo “Città di Viterbo – Santa Rosa”, in finale Pianeta Giustizia e Vigili del Fuoco

Il 7 ottobre alle 18 saranno Pianeta Giustizia e Vigili del Fuoco a contendersi il primo posto nel torneo di calcio a 7 “Città di Viterbo – Santa Rosa”, manifestazione interforze, enti e associazioni dedicata alla patrona della città e a scopo benefico.

Le semifinali

Le due finaliste sono uscite dalle semifinali disputate lunedì 28 settembre, presso l’impianto sportivo della parrocchia Santa Maria della Grotticella.

Nel primo incontro, i Vigili del Fuoco hanno superato per 4-3 la Polizia Penitenziaria al termine di una partita combattuta e ricca di emozioni. Protagonista dell’incontro è stato Maurizio Fringuelli, autore di una tripletta che ha contribuito in maniera decisiva alla qualificazione dei Vigili del Fuoco.

La Polizia Penitenziaria, dopo essere stata sotto 3-1, aveva riaperto la gara con le reti di Bozzini e Benedetti, sfiorando anche il pareggio. Nel finale, Fringuelli ha però firmato la rete del definitivo 4-3.