Anche Tamoil taglierà il prezzo di benzina e diesel

La società adotterà “una serie di misure volte a mitigare il prezzo dei carburanti commercializzati presso la propria rete di distributori a marchio”, si legge in una nota.

La decisione si inserisce in un contesto di continuo innalzamento dei prezzi dell’energia influenzato dalle tensioni internazionali, che ha portato altri marchi ad adottare scelte simili per alleviare il peso sui consumatori, incentivati dal governo italiano.

“Le misure adottate sono state concepite per generare benefici sia per i consumatori finali sia per la sostenibilità economica delle attività connesse alla rete distributiva”, ha aggiunto l’azienda in una nota, affermando che il calmieramento a sostegno delle famiglie durerà fino al 31 ottobre.

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