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Ancora un incendio in Costiera amalfitana, fiamme tra Positano e Vico Equense

Il Faro

(ANSA) – VICO EQUENSE, 01 OTT – Ancora un incendio in Costiera amalfitana. Le fiamme, ieri sera, hanno coinvolto un’area tra Positano e Vico Equense, nella zona di Santa Maria del Castello. In attività Vigili del FUoco, volontari, polizia municipale e in volo attualmente gli elicotteri che stanno prelevando acqua dal mare. Al momento la situazione permette di lavorare senza far intervenire i canadair.

Proteste da parte del Wwf Terre del Tirreno della Penisola sorrentina e della Costiera amalfitana. “Urge ricostituire gruppi per il controllo di queste zone. Meglio pagare personale per prevenire che per spegnere gli incendi.

Gli incendi di fine estate e questi di stanotte oltre ad aver distrutto vegetazione e causato la morte di animali, provocheranno altri disastri appena inizieranno le piogge”, il monito di Claudio D’Esposito responsabile per il Wwf. (ANSA).

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