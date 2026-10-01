Borse di studio per universitari atleti, a scuola lezioni su misura

Borse di studio all’università fino a 7.072,10 euro con ISEE entro 40mila euro e status di atleta di interesse nazionale; a scuola il 25% delle lezioni online

Chi frequenta l’università o le superiori e gareggia a livello nazionale ha due domande da presentare in autunno. In entrambi i casi il via libera dipende dalla federazione sportiva, che certifica i risultati dell’atleta.

Il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio ha aperto l’avviso del Fondo sport per studenti universitari, che finanzia borse di studio per studenti atleti iscritti agli atenei statali e alle istituzioni dell’alta formazione artistica e musicale. Alle superiori il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha riavviato il progetto studente-atleta di alto livello, con cui la scuola adatta lezioni e verifiche al calendario delle gare. Le procedure sono separate: all’università la domanda la presenta lo studente, a scuola la carica l’istituto su richiesta della famiglia.

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