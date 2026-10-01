Bosco Ospizio: gli attivisti bloccano le ruspe, i vigili del fuoco e la polizia li portano via

Gli attivisti dal mattino presto hanno bloccato la via Emilia e sono entrati nell’area del Bosco Ospizio dove da ieri è iniziato l’abbattimento degli alberi.

Sono saliti su ruspe e mezzi di lavoro per cercare di tenere fermi i lavori. Alcune persone sono state portate fuori di peso: si parla di circa una ventina di attivisti, alcuni dei quali sono stati portati in questura per essere identificati.

https://www.gazzettadireggio.it/video/cronaca/2026/10/01/video/bosco-ospizio-video-gli-attivisti-bloccano-le-ruspe-i-vigili-del-fuoco-e-la-polizia-li-portano-via-1.100924425

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Ruspe al lavoro nell’area di Bosco Ospizio a Reggio Emilia. Sono arrivate all’alba, scortate da un ingente dispiegamento di forze dell’ordine anche in tenuta antisommossa. I manifestanti in presidio sono stati allontanati. Portato via di peso chi è entrato nell’area boschiva. Poi via agli sfalci e all’abbattimento di alberi, attività preliminari all’apertura del cantiere di Conad per un nuovo supermercato e una palazzina multiservizi. Tra una decina di giorni è attesa una pronuncia del consiglio di Stato per la sospensiva dei lavori su ricorso degli attivisti.

I lavori vanno avanti per tutta la giornata, tra le proteste dei manifestanti ma senza disordini. Gli attivisti chiedono più volte di bloccare i mezzi quando qualcuno riesce a nascondersi tra gli arbusti.

Gli alberi continuano a cadere, il progetto prevede che ne siano eliminati 92 su oltre 320. Su un’area di 45mila metri quadri quasi 13mila saranno edificati. Previsto anche il rifacimento dell’area verde, con l’abbattimento di 98 alberi e la piantumazione di altri 370. La lotta continua, dicono gli attivisti, ma questa sembra la fine di Bosco Ospizio, uno spazio urbano che la natura si era ripresa.

https://www.rainews.it/tgr/emiliaromagna/video/2026/09/reggio-emilia-iniziati-i-lavori-a-bosco-ospizio-tra-le-proteste-degli-ambientalisti-8afcec7f-8a46-4487-94e3-dcfed1a4905b.html