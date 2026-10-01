Campagna di comunicazione “Seguimi, puoi salvarti”

VIGILI DEL FUOCO

La sicurezza nei luoghi pubblici e affollati risponde a criteri precisi e inderogabili che possono impedire incidenti gravi, che fanno la differenza tra la vita e la morte, come insegna la tragedia di inizio anno a Crans-Montana. Per questo il Die – Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio ha realizzato insieme ai Vigili del Fuoco la campagna di comunicazione istituzionale “Seguimi, puoi salvarti’”.

L’obiettivo è sensibilizzare tutti, e in particolare i più giovani, con un messaggio di divertimento responsabile per costruire una cultura della sicurezza. ‘Seguimi, puoi salvarti’ è ll’invito a fidarsi del consiglio di chi ogni giorno difende la vita dei cittadini, affinché ci si possa divertire in sicurezza con una piccola attenzione e cura per la propria persona e per i propri amici.

Lo spot indica i comportamenti più corretti da attuare nei luoghi pubblici affollati: identificare le uscite di emergenza che devono essere lasciate sempre libere e, in caso di pericolo, allontanarsi utilizzando il cellulare per chiamare i soccorsi e non per registrare video o fotografare situazioni per riempire i propri profili social o accumulare like.

La campagna è realizzata e diffusa dal Die, su iniziativa del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile.