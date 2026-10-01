Cinque giovani vigili del fuoco trentini in vacanza a Ibiza salvano un locale dalle fiamme

RIVA. Urla, gente in preda al panico e una grossa colonna di fumo. Cinque giovani volontari dei vigili del fuoco di Riva del Garda sono riusciti a salvare un locale dalle fiamme mentre si trovavano assieme in vacanza ad Ibiza.

Nicolò Carloni, Federico Riccadonna, Nicola Pederzolli e Mauro Omezzolli, insieme all’amica soccorritrice Tamara Simoni, erano volati ad Ibiza per una vacanza di tre giorni. “Stavamo cercando un ristorante, quando abbiamo sentito delle forti urla e abbiamo visto tanta gente che si allontanava” raccontano i cinque ragazzi.

In un primo momento hanno pensato che si trattasse di una rissa ma in pochi secondi hanno capito, invece, che si trattava di qualcosa di ben diverso. “Abbiamo visto il fumo e siamo intervenuti ”.

L’olio della friggitrice aveva preso fuoco e il personale del ristorante per spegnere le fiamme aveva utilizzato subito l’estintore. Un errore. “Noi vigili del fuoco – spiegano i ragazzi – sappiamo che il corretto procedimento è quello di spegnere il gas, poi con un coperchio contenere il fuoco e infine agire con l’estintore. Altrimenti le fiamme non si contengono”.

I cinque, nonostante fossero in vacanza, non si sono tirati indietro. Si sono diretti verso il focolaio e hanno contenuto le fiamme con le poche cose che avevano a disposizione: panni bagnati, estintori e coperte ignifughe.

Un’azione di dieci minuti che ha determinato la sorte del locale che se oggi è già operativo è grazie anche ai cinque volontari.

La messa in sicurezza dell’area e lo spegnimento completo delle fiamme sono stati affidati ai vigili del fuoco di Ibiza che si sono congratulati con i giovani trentini. I ragazzi, soddisfatti, hanno concluso la serata con un brindisi offerto dal locale.

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