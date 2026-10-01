Cosa: Dialoghi Sinfonici – Dietro l’ascolto, stagione di concerti interattivi. Dove e quando: Centro Congressi La Nuvola, Roma. Dal 4 ottobre 2026 al 14 marzo 2027. Perché: Per scoprire i segreti della composizione e della direzione orchestrale, trasformando l’ascolto in un’esperienza attiva e consapevole. Cosa si cela dietro l’emozione che si prova ascoltando una melodia o un determinato impasto sonoro? Quali sono i meccanismi che trasformano una pagina scritta in un’esperienza capace di emozionare il pubblico in sala? A queste domande risponde la nuova stagione di Dialoghi Sinfonici, il format ideato da EICO – Europa InCanto Orchestra e diretto dal Maestro Germano Neri, che torna alla Nuvola di Roma grazie a una co-produzione con EUR SpA

https://www.zazoom.it/2026-09-30/dialoghi-sinfonici-alla-nuvola-la-grande-musica-raccontata-da-germano-neri/19740199