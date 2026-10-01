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“EUR – Una storia lunga 90 anni” , il 6 ottobre la conferenza stampa di presentazione della mostra

Il Faro

Martedì 6 ottobre 2026, alle ore 12.00, presso il Ministero della Cultura – Sala Spadolini, in via del Collegio Romano 27, si terrà la conferenza stampa di presentazione della mostra “EUR – Una storia lunga 90 anni”, un grande progetto espositivo che racconta la storia di uno dei quartieri più emblematici e rappresentativi dell’architettura e dell’urbanistica del Novecento. L’esposizione, ospitata negli spazi di Palazzo Uffici dal 6 novembre 2026 al 7 febbraio 2027, racconta la nascita e l’evoluzione dell’EUR attraverso fotografie, documenti storici, progetti, bozzetti, materiali d’archivio, filmati d’epoca e installazioni immersive.

Alla conferenza stampa interverranno: Giancarlo Righini, Assessore al Bilancio della Regione Lazio; Massimiliano Smeriglio, Assessore alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative per la Giornata della Memoria di Roma Capitale; Enrico Gasbarra, Presidente EUR S.p.A.; Claudio Carserà, Amministratore Delegato EUR S.p.A.; Alessandro Nicosia, Curatore della mostra e Presidente di C.O.R. srl; Marco Pizzo, Co-curatore della mostra; Gabriele Capone, Ministero della Cultura – Sovrintendente Archivio Centrale dello Stato; Francesca Di Girolamo, Amministratore Delegato Confindustria Servizi.

La mostra è promossa e co-prodotta da EUR S.p.A., curata da Alessandro Nicosia e Marco Pizzo e realizzata da COR – Creare Organizzare Realizzare. L’iniziativa si avvale del patrocinio e del supporto del Ministero della Cultura, dell’Archivio Centrale dello Stato, di Roma Capitale, della Regione Lazio, di Confindustria, Unindustria, Istituto Luce Cinecittà, Almaviva Group, della Camera di Commercio di Roma, di Banca del Fucino, di Enpaia e di Palombini.

https://www.ilgiornaleditalia.it/news/cronaca/825225/eur-una-storia-lunga-90-anni-il-6-ottobre-laconferenza-stampa-di-presentazione-della-mostra.html

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