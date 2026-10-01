Hit: il nuovo smash burger dell’Eur

Ha aperto i battenti il nuovo locale guidato da Cristiano Ciaralli, il cui nome non lascia molte interpretazioni: Hit – Burger Lab. Il noto manager della ristorazione, responsabile del gruppo Pizza e Bolle, insieme ai suoi soci Valerio Spadaro Guerra e Simone Granata, ha deciso di puntare sugli smash burger. Un format che era nella testa di Ciaralli da oltre due anni ma che solo alla fine di questa estate è ufficialmente divenuto realtà.

Neanche un mese di apertura eppure le recensioni, le poche già presenti, sembrano parlare chiaro. Poche valutazioni ma con un punteggio di 5 stelle piene, fattore che, date le difficoltà iniziali di rodaggio, alle quali ogni nuova apertura va incontro, non è decisamente da sottovalutare. Prezzi competitivi, una forte identità di brand e una scelta dei prodotti minuziosa sembrano essere i capisaldi alla base di questo progetto.

https://www.mangiaebevi.it/hit-il-nuovo-smash-burger-delleur/