Incendio di autocarro che trasportava gruppo elettrogeno

VIGILI DEL FUOCO DI RAGUSA

Intorno alle 7.00 di stamani la squadra operativa del distaccamento di Vittoria è intervenuta sulla ss 115 al km 303 x l’incendio che ha coinvolto un autocarro tipo Scania, che trasportava un gruppo elettrogeno.

Data l’entità del sinistro una seconda squadre con mezzo di 8000 litri di acqua è stato inviato da Ragusa.

L’incendio si è sviluppato mentre il mezzo era in marcia l’autista ha bloccato la marcia e chiamato i soccorsi senza subire alcun danno, sul posto strada rimasta chiusa, per il tempo necessario alla conclusione dellintervento