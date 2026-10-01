Incendio in casa nella notte: fratello e sorella salvati dai Vigili del Fuoco

Un incendio è divampato nella notte a Galatone all’interno di un appartamento situato al piano terra di un edificio in via Pasanisi. L’intervento dei Vigili del Fuoco è scattato intorno alle 2,15.

Le fiamme hanno interessato in maniera significativa l’abitazione, coinvolgendo completamente una camera da letto. Le altre stanze, in particolare l’ingresso e una seconda camera da letto, sono state invece interessate dal calore e dai fumi prodotti dalla combustione.

Al momento dell’arrivo dei Vigili del Fuoco all’interno dell’appartamento si trovavano due persone, fratello e sorella. L’uomo è stato rinvenuto nella camera da letto in stato di semi-incoscienza ed è stato condotto all’esterno dal personale intervenuto.

Affidato successivamente alle cure dei sanitari, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Gallipoli.

La donna presente nell’abitazione è stata invece accompagnata all’esterno sulle proprie gambe, con il supporto del personale dell’Arma dei Carabinieri.

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