Sotto il laghetto. La storia dell’acquario dell’Eur che non ha mai aperto

Nell’ottobre del 2023 un evento su Facebook annunciava che l’Acquario di Roma avrebbe aperto l’8 dicembre. Gli iscritti erano quasi settantottomila. Era una bufala, un vecchio evento del 2022 rimesso in circolo, e Money.it lo spiegò ricordando che da oltre vent’anni i romani sentivano le autorità parlare di un acquario per la Capitale. Il cartello c’era, l’acquario no. O meglio: c’era, ma sotto terra.

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La storia comincia nel 1996, quando Ente Eur e la Rr Service, società di costruzioni dell’ingegner Domenico Ricciardi, iniziano a parlare di un acquario, di un museo del Mediterraneo e di un parcheggio. Ne ricostruisce l’avvio RomaToday. Ci vogliono dieci anni per arrivare a un accordo. Il 16 febbraio 2006 viene firmata la concessione trentennale dell’area sotto il laghetto con Mare Nostrum Romae, società che fa capo alla famiglia Ricciardi. Il progetto è tutto privato, con un investimento inizialmente stimato in 59 milioni di euro. A Eur Spa andrà il 5% dei ricavi e, a fine concessione, la struttura. Il Consiglio comunale approva con la delibera 25/2006 e Carteinregola ricorderà poi che a dare il via libera furono le giunte Rutelli e Veltroni. I lavori partono a dicembre del 2008. L’apertura è promessa tra il 2010 e il 2011, come ha ricordato anni dopo l’amministratore di Eur Spa, Claudio Carserà.

Non apre nel 2011, né per il Giubileo. Nel 2015, scrive Il Caffè, i lavori sono già in ritardo di tre anni e le banche bloccano i finanziamenti. Le imprese del cantiere restano senza pagamenti e la concessionaria, Mare Nostrum Romae, ottiene un primo concordato. Unicredit, Intesa Sanpaolo e Mediocredito rifinanziano il progetto con altri otto milioni, portando il costo a circa novanta milioni. Poi arrivano altri trenta milioni, sempre dalle banche. Nel 2015 si riempiono le prime vasche. Nel febbraio del 2017 il presidente di Mare Nostrum annuncia la fine dei lavori. L’apertura non arriva.

Nel 2018 il presidente di Eur Spa, Roberto Diacetti, avverte che senza il completamento entro il 31 maggio la concessione sarà revocata. Il 2 luglio, con due mesi di ritardo, si fa il pre-opening per la stampa.. Ricciardi lo commenta con parole che sembrano un epitaffio ottimista: ci sono voluti dieci anni, dice, ma ormai ci siamo. Il Messaggero racconta un acquario che c’è quasi, ma senza pesci. I pesci veri, gestiti dalla britannica Merlin col marchio Sea Life, dovrebbero arrivare a dicembre. La parte virtuale, con l’auditorium e la realtà aumentata, a giugno del 2019. Marco Staderini, presidente di Acquario di Roma, spiega i ritardi con l’adeguamento antisismico, che ha fatto lievitare tempi e costi, e con le banche che hanno sospeso i fondi.

Alla fine del 2018 Mare Nostrum chiede al tribunale un concordato preventivo con continuità aziendale. A ottobre Il Caffè interpella i tre presidenti (Eur Spa, Acquario di Roma, Mare Nostrum) e nessuno vuole parlare. Poi arriva il Covid. Nel febbraio del 2020 un assessore capitolino annuncia una nuova apertura entro l’anno. Nel 2021 il presidente di Eur Spa, Alberto Sasso, promette decisioni importanti entro dodici mesi.

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Le decisioni arrivano davvero, ma nel modo peggiore per l’opera. Da luglio 2024 il nuovo consiglio di Eur Spa affianca il concessionario nella ricerca di investitori. Si affaccia il fondo londinese Zetland Capital, specializzato in società in difficoltà, ma chiede garanzie che RomaToday riassume così: nessuna pendenza legale e una concessione di sessant’anni. Si parla anche di Costa Edutainment, che gestisce l’acquario di Genova. Nel frattempo, secondo Milano Finanza, Unicredit e Intesa svalutano del 95% i prestiti concessi. Bloomberg calcola che per finire servirebbero almeno altri venti milioni, che Mare Nostrum non ha.

Il 25 giugno 2025 arriva la sentenza. Il tribunale riconosce l’inadempimento e condanna la concessionaria a 25 milioni di penali a favore di Eur Spa. Respinge invece la richiesta di risarcimento di Mare Nostrum, superiore a 50 milioni. Il consiglio di Eur Spa risolve il contratto di concessione-convenzione, di fatto revocando la concessione, mentre la società dei Ricciardi annuncia ricorso. I vertici dell’ente, Enrico Gasbarra e Carserà, rivendicano che l’acquario è sempre stata un’iniziativa privata, senza un euro pubblico e con debiti tra privati. Parlano di fine dei “fantasiosi annunci” e di un’area che potrà tornare al patrimonio pubblico.

Il 21 aprile 2026 il tribunale apre la liquidazione giudiziale di Mare Nostrum Romae. Nei mesi seguenti, davanti alla commissione Cultura del Campidoglio, Carserà mette in fila i numeri. Secondo la sua ricostruzione, l’opera è realizzata per il 25-30%: ci sono le vasche e parte delle strutture, mentre l’area multimediale, l’auditorium e la zona commerciale sono lontane dal completamento. Le stime su visitatori e ricavi sono più basse di quelle iniziali. Servirebbero milioni per finire i lavori e altri per riparare il laghetto, che la costruzione ha danneggiato. “Siamo molto lontani da un’apertura”, dice l’amministratore delegato. Aggiunge che bisogna ancora capire se l’operazione possa reggersi in piedi.

Ora è iniziata una due diligence di circa sei mesi, per stabilire lo stato del fabbricato e i costi. Eur Spa vuole rientrare in possesso dell’immobile tra fine 2026 e inizio 2027. Solo dopo, con Roma Capitale e il ministero dell’Economia, si discuterà che cosa farne. Nessun atto dice ancora che l’acquario non si farà, ma i numeri lo suggeriscono

https://www.romareport.it/acquario-roma-eur-storia-opera-mai-aperta/