Triathlon, Roma torna capitale mondiale: nel weekend la World Cup all’Eur

Roma si prepara a trasformarsi per un fine settimana in un grande campo di gara a cielo aperto. Sabato 3 e domenica 4 ottobre l’Eur ospiterà la Suzuki World Triathlon Cup Roma 2026, quarta edizione dell’appuntamento internazionale organizzato dalla Federazione Italiana Triathlon. Sono oltre 130 gli atleti iscritti alle prove individuali, con alcuni dei principali protagonisti del panorama mondiale. La gara attraverserà il quadrante dell’Eur e avrà come scenario il Laghetto, i grandi viali del quartiere e il parco che lo circonda.

Nuoto, bici e corsa nel cuore dell’Eur

Il programma prevede sabato le gare individuali Elite maschili e femminili sulla distanza Sprint: 750 metri di nuoto, 20 chilometri in bicicletta e 5 chilometri di corsa. Le donne partiranno alle 9, mentre la prova maschile prenderà il via alle 11. Domenica, invece, spazio alla Mixed Relay, la staffetta mista con due uomini e due donne per squadra, in programma alle 8.30. Tra gli uomini sarà al via il nuovo campione del mondo Vasco Vilaça, reduce dalla finale di Pontevedra, insieme al campione olimpico Alex Yee. Per l’Italia gareggeranno Nicola Azzano, Euan De Nigro e Miguel Espuna Larramona. Nella competizione femminile sono attese, tra le altre, Taylor Spivey, Tilda Månsson, Laura Lindemann, Jolien Vermeylen e Kate Waugh. La squadra italiana sarà rappresentata da Bianca Seregni, Beatrice Mallozzi, Verena Steinhauser, Angelica Prestia, Carlotta Missaglia, Asia Mercatelli e Paola Sacchi.

Gualtieri: «La città stessa diventa parte della competizione»

La manifestazione è stata presentata nella mattinata di giovedì 1 ottobre nella sala delle Bandiere in Campidoglio alla presenza, tra gli altri, del sindaco di Roma Roberto Gualtieri, del ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, del presidente della Commissione Sport della Regione Lazio Mario Luciano Crea, del presidente della Federazione Italiana Triathlon Riccardo Giubilei e del presidente di World Triathlon Antonio Arimany. «Siamo molto felici di accogliere ancora una volta a Roma la World Triathlon Cup, in un luogo straordinario come l’Eur, dove il triathlon riesce a trasformare un intero pezzo di città in un grande impianto sportivo a cielo aperto: il laghetto per il nuoto, le biciclette lungo i grandi viali e tra le architetture monumentali, la corsa nel verde del parco», ha detto Gualtieri. Per il sindaco, la caratteristica dell’appuntamento è proprio il rapporto tra la competizione e il quartiere che la ospita: «Qui non è semplicemente Roma a fare da sfondo allo sport: è la città stessa che diventa parte della competizione». Gualtieri ha poi sottolineato la volontà di utilizzare i grandi eventi anche per avvicinare alla pratica sportiva chi non svolge attività agonistica. «Vogliamo estendere sempre di più anche al grande mondo dei non professionisti e degli appassionati» il rapporto tra Roma e il triathlon, ha spiegato.

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