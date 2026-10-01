VIDEO – «Comando», chi è il piccolo chihuahua che lotta contro i narcos in Messico

Ha 13 mesi, pesa sette chilogrammi ed è alto appena 21 centimetri, ma indossa già un giubbotto tattico su misura, con occhialini protettivi in miniatura, elmetto e persino una telecamera montata sulla testa.

Si chiama «Comando» ed è un cane di razza chihuahua diventato il membro più piccolo della Guardia Nazionale del Messico, la polizia militarizzata istituita nel 2019 per combattere i narcos. Adottato circa sei mesi fa, viveva con una coppia di anziani che non poteva più prendersi cura di lui.

«Comando» ha il compito di mostrare sui social e dal vivo cosa sigifica fare parte di «una forza armata dal volto umano, che interagisce più da vicino con la popolazione», spiega la Guardia Nazionale. Nonostante la sua tenuta da guerra, è previsto che l’animale accompagni le truppe in occasione di eventi, fiere scolastiche e iniziative volte a incoraggiare la segnalazione di reati.

«Comando», chi è il piccolo chihuahua che lotta contro i narcos in Messico | Watch