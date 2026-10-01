giovedì, Ottobre 1, 2026
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Vigili del fuoco

VIDEO – La mucca cade nella piscina del wellness hotel: salvata dai vigili del fuoco

Il Faro

nsolito intervento per i vigili del fuoco volontari di Tubre nella mattinata di ieri. Poco dopo l’alba, la squadra è stata allertata per la presenza di una mucca nella piscina di un wellness hotel della zona, forse dispersa durante il ritorno dal pascolo.

A dare l’allarme sono stati i proprietari della struttura ricettiva venostana. Una volta giunti sul posto, i pompieri hanno trovato l’animale immerso nell’acqua. La mucca è stata quindi imbracata e tirata fuori dalla piscina senza conseguenze serie.

https://www.rainews.it/video/2026/10/alto-adige-mucca-cade-nella-piscina-di-un-hotel-salvata-dai-vigili-del-fuoco-11e8f1fb-6923-4465-bb64-27f252a174da.html

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