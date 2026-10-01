VIDEO – Migliaia di vigili del fuoco in corteo a Parigi per chiedere più risorse

Quasi 8.000 pompieri francesi hanno sfilato a Parigi chiedendo più personale e fondi e denunciando, secondo i sindacati, l’inerzia del governo.

«I nostri problemi sono quotidiani»: oltre gli incendi estivi, i vigili del fuoco sfilano a Parigi per chiedere più risorse Giunti da tutta la Francia, diverse migliaia di vigili del fuoco hanno sfilato martedì 29 settembre a Parigi per denunciare la carenza di personale e di mezzi. Riuniti sotto l’egida di un inedito fronte sindacale composto da nove sigle, hanno inizialmente manifestato autonomamente, per poi unirsi al corteo dei dipendenti pubblici partito da Place de la Bastille e diretto a Place de la Nation.