Ancona – incendio sviluppatosi al secondo piano di un edificio.

VIGILI DEL FUOCO

ANCONA – I Vigili del fuoco stanno intervenendo in via Maestri del Lavoro ad Ancona per un incendio sviluppatosi al secondo piano di un edificio.

Le fiamme hanno interessato anche i terrazzi dei piani superiori, raggiungendo il terzo e il quarto piano.

L’incendio è attualmente sotto controllo. Sono in corso le operazioni di evacuazione delle persone presenti nell’edificio tramite l’autoscala

Sul posto anche il personale sanitario.

Dal Comando di Ancona