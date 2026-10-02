Ancona – incendio sviluppatosi al secondo piano di un edificio.
VIGILI DEL FUOCO
ANCONA – I Vigili del fuoco stanno intervenendo in via Maestri del Lavoro ad Ancona per un incendio sviluppatosi al secondo piano di un edificio.
Le fiamme hanno interessato anche i terrazzi dei piani superiori, raggiungendo il terzo e il quarto piano.
L’incendio è attualmente sotto controllo. Sono in corso le operazioni di evacuazione delle persone presenti nell’edificio tramite l’autoscala
Sul posto anche il personale sanitario.
Dal Comando di Ancona