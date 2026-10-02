sabato, Ottobre 3, 2026
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Vigili del fuoco

Ancona – incendio sviluppatosi al secondo piano di un edificio.

Il Faro

VIGILI DEL FUOCO

ANCONA – I Vigili del fuoco stanno intervenendo in via Maestri del Lavoro ad Ancona per un incendio sviluppatosi al secondo piano di un edificio.
Le fiamme hanno interessato anche i terrazzi dei piani superiori, raggiungendo il terzo e il quarto piano.
L’incendio è attualmente sotto controllo. Sono in corso le operazioni di evacuazione delle persone presenti nell’edificio tramite l’autoscala
Sul posto anche il personale sanitario.

Dal Comando di Ancona

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