Camion perde le lastre di marmo in tangenziale sud, svincolo chiuso

Un camion ha perso le lastre di marmo che stava trasportando mentre percorreva la tangenziale sud di Verona, in direzione Vicenza. Chiuso lo svincolo di ingresso da via Mezzacampagna.

E’ successo intorno alle 9 di questa mattina, venerdì 2 ottobre, quando all’altezza dello svincolo 5 la polizia locale di Verona è intervenuta a causa di un auto articolato dal quale si erano staccate alcune lastre di cemento che stava trasportando sul rimorchio. A causa di questo il mezzo pesante, completamente sbilanciato, è andato a sbattere contro la barriera laterale della tangenziale stessa.

Spaventato ma illeso, fortunatamente, l’autista del camion, estratto dalla cabina dall’intervento dei vigili del fuoco. Per consentire le operazioni di ripristino della carreggiata è stato chiuso l’ingresso in tangenziale da via Mezzacampagna.

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