Fiamme al pontile di Porto Badino, a Terracina: yacht devastato dal fuoco.

Un improvviso incendio ha scosso ieri la serata di Porto Badino, a Terracina, dove uno yacht di circa quattordici metri è stato completamente avvolto dalle fiamme. L’imbarcazione si trovava ormeggiata presso il pontile del Centro Motori Mare, lungo via Mortacino, quando, intorno alle 21, si è scatenato il rogo. Notando l’alta colonna di fumo e l’avanzare del fuoco, i residenti della zona hanno immediatamente allarmato i soccorsi.

L’incendio ha causato gravi danni al natante, devastando in particolar modo la zona di prua e la cabina. La rapidità delle segnalazioni ha consentito un pronto intervento dei vigili del fuoco del distaccamento locale, giunti sul posto insieme alla Guardia Costiera, alle forze di Polizia e al personale sanitario del 118. L’operazione di spegnimento si è rivelata determinante non solo per domare le fiamme, ma anche per impedire che il rogo si estendesse alle imbarcazioni vicine, evitando conseguenze ben più gravi per l’intera area portuale.

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