Magenta, incendio nella sede di Asm: tre mezzi distrutti dalle fiamme

Notte di paura a Magenta, nell’hinterland milanese, dove un incendio è scoppiato all’interno della sede di Asm, l’azienda municipalizzata di via Crivelli 34. L’allarme è scattato poco prima delle 4.30 di venerdì 2 ottobre. Le fiamme hanno coinvolto tre mezzi della flotta aziendale, che sono stati completamente distrutti dal rogo. L’incendio ha inoltre provocato una densa colonna di fumo, visibile anche a distanza.

Sul posto sono intervenute sei squadre dei vigili del fuoco, provenienti dai distaccamenti di Magenta, Corbetta e Rho. I pompieri sono riusciti a circoscrivere le fiamme, impedendo che l’incendio si propagasse alla restante parte dell’area, e hanno provveduto alla messa in sicurezza della zona. Dopo lo spegnimento del rogo, sono proseguite le operazioni di bonifica e raffreddamento dell’area interessata dall’incendio.

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