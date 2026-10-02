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Tentano di rubare attrezzi ai vigili del fuoco, i pompieri mettono in fuga i ladri

Il Faro

L’episodio si è verificato intorno alle 5 del mattino. Secondo una prima ricostruzione, i tre malviventi avrebbero raggiunto la caserma attraversando i campi confinanti con la tangenziale, approfittando del buio.

Entrati facilmente nel cortile della caserma, i ladri hanno preso di mira un mezzo dei vigili del fuoco, forzandone la saracinesca e riuscendo a impossessarsi di almeno due divaricatori idraulici elettrici.

Nel tentativo di agire rapidamente, i ladri hanno provocato ingenti danni alle attrezzature e al carica batterie. Una prima stima quantifica il danno complessivo in oltre 30mila euro.

A mettere fine al colpo sono stati alcuni pompieri che, insospettiti da strani rumori provenienti dal cortile, hanno effettuato una veloce perlustrazione accorgendosi ben presto della presenza dei tre intrusi. I malviventi sarebbero stati inoltre ripresi dalle telecamere di videosorveglianza presenti.

Scoperti, i tre uomini si sono dati immediatamente alla fuga, inseguiti per un tratto da un gruppo di pompieri. La loro corsa è proseguita verso la zona dei campi circostanti, dove i tre sono riusciti a far perdere le proprie tracce.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia, che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per identificare i responsabili. Le immagini delle telecamere di sorveglianza potrebbero fornire elementi determinanti per risalire all’identità dei tre malviventi.

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