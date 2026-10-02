Ue: sistema comunicazione crisi operativo dal 2030 per soccorritori

Un nuovo sistema di comunicazione critica dell’Unione Europea, per fornire ai primi soccorritori europei canali di comunicazione sicuri in situazioni di crisi, che dovrebbe iniziare a funzionare dal 2030. Lo propone la Commissione Europea, che oggi ha approvato le proposte di legge nel collegio riunito a Bruxelles.

Basandosi su componenti costruiti da imprese europee, il nuovo sistema dovrebbe consentire una comunicazione in tempo reale senza soluzione di continuità e stabile tra tutti i primi soccorritori, in ogni momento e attraverso tutti i confini dell’Ue, anche quando i sistemi di comunicazione terrestre non sono disponibili.

Incendi, inondazioni, tempeste, minacce di droni alle infrastrutture critiche o attacchi terroristici, ricorda la Commissione, richiedono una risposta efficace e ben coordinata da parte della Polizia, dei Vigili del fuoco, dei servizi medici e delle squadre di Protezione civile. Attualmente la rispettiva capacità di comunicare tra loro è limitata: i rispettivi sistemi di comunicazione non sono connessi e smettono di funzionare quando attraversano una frontiera.

Questo significa che i servizi di emergenza spesso non possono comunicare con gli altri quando lavorano per salvare le persone o in altri casi di crisi ed emergenze. Annunciato dalla presidente Ursula von der Leyen nei suoi orientamenti politici, il sistema di comunicazione critica dell’Ue promette di risolvere questi problemi.

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