VIDEO – Camion dei vigili del fuoco incendiati, autisti aggrediti, lanci di mortai: il movimento studentesco scivola nella violenza.

Marsiglia – Un camion dei vigili del fuoco è stato circondato, saccheggiato e infine incendiato. L’episodio è avvenuto giovedì mattina davanti al liceo Saint-Exupéry, nel XV arrondissement di Marsiglia. Secondo le immagini e le informazioni raccolte da *Le Figaro*, alcuni giovani hanno circondato il veicolo di soccorso, vi sono saliti sopra e lo hanno saccheggiato prima di appiccare il fuoco; il mezzo è andato completamente distrutto dalle fiamme. A poche ore dall’inizio dell’«atto II» della mobilitazione studentesca, l’episodio è emblematico. Quello che era nato come un movimento di protesta sulle condizioni della didattica è ormai accompagnato, in diverse città, da violenze che vanno ben oltre il contesto di un blocco scolastico o di una manifestazione. Sempre a Marsiglia, diversi autobus della RTM sono stati presi di mira nei pressi di alcuni licei della zona nord e est della città. Alcuni autisti sono stati costretti ad abbandonare precipitosamente i propri mezzi e uno di loro è stato aggredito; l’azienda di trasporti ha annunciato l’intenzione di sporgere denuncia per le aggressioni e i danni subiti.

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