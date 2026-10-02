VIDEO – Un capodoglio affonda uno yacht, salvati quattro marinai

Quattro marinai sono stati tratti in salvo dopo che un capodoglio ha urtato e affondato il loro yacht nel remoto Sud Pacifico. Un aereo di sorveglianza dell’Aeronautica neozelandese ha coordinato il soccorso; l’equipaggio è stato preso a bordo da una nave cargo.

Un capodoglio ha urtato uno yacht battente bandiera australiana nel remoto Pacifico meridionale, costringendo i quattro membri dell’equipaggio ad abbandonare l’imbarcazione.

Le Forze armate neozelandesi hanno inviato un velivolo da ricognizione P-8A della Royal New Zealand Air Force per ristabilire le comunicazioni radio e coordinare l’operazione di soccorso. Dall’alto, l’equipaggio è stato visto mentre salutava dallo yacht prima di essere trasferito in un luogo sicuro.

I marinai sono saliti lungo una scaletta di imbarco sul cargo di 143 metri MV Sofrana Surville, accorso in loro aiuto. Le immagini diffuse dalle Forze armate neozelandesi mostrano lo yacht che affonda in mare aperto poco dopo il salvataggio.

Tutti i membri dell’equipaggio sono stati tratti in salvo.

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