Tragedia al porto di Termoli: furgone in acqua, conducente trovato senza vita

È stata recuperata senza vita la persona al volante del furgone finito in mare nel porto di Termoli. Il corpo è stato riportato in superficie intorno alle 14.30 di oggi, lunedì 5 ottobre, dai sommozzatori dei Vigili del fuoco. Restano da chiarire le circostanze che hanno portato il mezzo a cadere in acqua.

L’allarme è scattato intorno alle 13, dopo la segnalazione di alcune persone che hanno notato il veicolo finire nello specchio acqueo portuale. La Sala operativa unificata 112 ha allertato il Comando dei Vigili del fuoco di Campobasso, che ha inviato una prima squadra del distaccamento di Termoli. Sul posto è intervenuta anche la Capitaneria di porto per il coordinamento delle operazioni in mare.

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