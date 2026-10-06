Bergamo, esplosione in una palazzina: 9 feriti

Un pomeriggio con un insistente e anomalo odore di gas nell’aria, poi la deflagrazione devastante che ha scosso il centro cittadino. È di nove feriti – tra cui due persone in condizioni disperate – e circa cinquanta sfollati il bilancio dell’esplosione che intorno alle 19.30 ha sventrato una palazzina in via Longo, nel quartiere Borgo Santa Caterina a Bergamo.

Secondo la ricostruzione effettuata dalla questura e dai primi rilievi dei vigili del fuoco, la fiammata è scaturita all’interno della cucina di un appartamento situato al piano rialzato dello stabile. Nel locale si trovavano marito e moglie di origine romena, travolti in pieno dalla violenza della deflagrazion

I due coniugi hanno riportato ustioni gravissime su gran parte del corpo: soccorsi in codice rosso, sono stati trasportati d’urgenza negli ospedali di Milano, con la donna ricoverata in pericolo di vita al centro ustioni del Niguarda. Tra gli altri residenti coinvolti si contano altre sette persone ferite, di cui due trasportate in ospedale in codice giallo e cinque in codice verde.

Le squadre dei vigili del fuoco hanno lavorato per tutta la notte per effettuare le verifiche statiche sull’edificio. Al termine dei sopralluoghi, la palazzina di via Longo è stata dichiarata inagibile. Circa cinquanta persone hanno dovuto abbandonare la propria abitazione: per chi non ha trovato sistemazione da parenti o amici, il Comune di Bergamo ha attivato un piano d’emergenza garantendo ospitalità presso strutture alberghiere della zona.

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