I bimbi di Sette Camini piccoli pompieri

ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO – DIPARTIMENTO

3 ottobre,un pomeriggio assolato,ma foriero di divertimento ed allegria. La nostra Associazione ha organizzato una Pompieropoli nella zona di SetteCamini.

Il parco ” Forno Casale,si e’ riempito di innumerevoli bambini pieni di entusiasmo,che si sono cimentati nell’eseguire i percorsi VF da noi stabiliti. ( travi equilibrio,salita e discesa varie scale,getto acqua con tubo e lancia ecc. ecc.)

Al termine dei passaggi tutti i bimbi hanno ricevuto il diploma di ” Pompiere per un giorno ” Mi corre l’obblico di ringraziare il Comando S.C.A. per aver messo a disposizione mezzi e personale Permanente e non di meno la presenza di alcuni ragazzi Volontari VF attualmente in forza alle Scuole Centrali.

La giornata e’ terminata con la presenza della Sig.ra Ombretta Rocca, Presidente della ProLoco,la quale ha espresso vivo compiacimento all’ottima riuscita dell’evento,con la specifica richiesta di un prossimo incontro.

Come Presidente della Sez. Dipartimentale esprimo un vivo ringraziamento a tutti i Soci che generosamente hanno contribuito all’ottima riuscita dell’evento. Sono fiero di VOI.

IL Presidente Roberto Sabella.

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