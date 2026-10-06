I Vigili del Fuoco soccorrono due turiste a Capo Vaticano

VIGILI DEL FUOCO

Nella serata del 4 ottobre, intorno alle 18.00, è pervenuta presso la Sala Operativa del Comando dei Vigili del Fuoco di Vibo Valentia una richiesta di soccorso da parte di due turiste di nazionalità tedesca rimaste bloccate lungo il sentiero che conduce al promontorio roccioso in prossimità del faro, in località Capo Vaticano, nel Comune di Ricadi.

Ricevuta la segnalazione, è stata inviata sul posto la squadra operativa del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Ricadi che, una volta localizzate le due escursioniste, ha individuato un percorso via terra per raggiungerle e accompagnarle in un luogo sicuro.

A supporto delle operazioni, presenti via mare, la Capitaneria di Porto e la Guardia di Finanza con i rispettivi mezzi navali.

Le due turiste, incolumi, sono state infine accompagnate presso la struttura alberghiera dove soggiornavano.