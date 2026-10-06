Procedura per l’accesso alla qualifica di Capo Squadra condecorrenza 1° gennaio 2026 – richiesta di mobilità nazionale sui posti disponibili

COMUNICATO SINDACALE CGIL

la Scrivente, con riferimento alla nota della Direzione Centrale per le Risorse Umane prot. n. 87248 del 1° ottobre 2026, con la quale l’Amministrazione ha comunicato il numero complessivo dei posti da mettere a concorso per l’accesso alla qualifica di Capo Squadra con decorrenza 1° gennaio 2026, ritiene necessario richiamare l’attenzione sulla contestuale esigenza di procedere ad una mobilità nazionale del personale interessato.

La citata comunicazione individua complessivamente 1.218 posti, di cui 1.167 per la qualifica di Capo Squadra generico, 28 per Capo Squadra radioriparatore e 23 per Capo Squadra AIB.

Con specifico riferimento al ruolo dei Capi Squadra generici, si rileva che nella precedente procedura di mobilità, avviata in data 17 luglio 2026, erano stati individuati 744 posti disponibili. La successiva individuazione di 1.167 posti da destinare alla procedura concorsuale determina pertanto una differenza di 423 unità rispetto ai posti precedentemente messi a disposizione per la mobilità.

Tale dato, a nostro avviso, merita un approfondimento da parte dell’Amministrazione, soprattutto in considerazione delle esigenze di mobilità del personale già in servizio e delle legittime aspettative di coloro che, a seguito dell’accesso alla qualifica di Capo Squadra, saranno chiamati ad assumere nuove responsabilità e a prestare servizio in sedi che potrebbero non coincidere con quelle attualmente occupate.

Riteniamo pertanto necessario che, laddove l’utilizzo dei 1.167 posti destinati ai Capi Squadra generici non determini una riduzione delle aspettative del personale più anziano interessato alla procedura di accesso alla qualifica, l’Amministrazione valuti concretamente la possibilità di utilizzare i posti che risultassero ulteriormente disponibili sul territorio nazionale per una nuova procedura di mobilità.



Una mobilità nazionale da espletare prima della conclusione del corso per Capi Squadra con decorrenza 2026 consentirebbe infatti di rendere disponibili, in tempi utili, le sedi che dovessero risultare vacanti e di garantire al personale interessato la possibilità di esprimere le proprie preferenze territoriali, evitando che l’assegnazione definitiva avvenga senza aver previamente verificato tutte le concrete possibilità di mobilità.

La richiesta assume particolare rilevanza anche in relazione alla necessità di assicurare una corretta programmazione degli organici sul territorio nazionale, evitando che sedi con effettive carenze di personale continuino a registrare scoperture mentre, contestualmente, altre sedi dispongano di una dotazione eccedente rispetto alle esigenze organizzative.

Per tali ragioni, chiediamo alla Direzione Centrale per le Risorse Umane di verificare con urgenza l’effettiva disponibilità dei posti sul territorio nazionale e, qualora ne ricorrano le condizioni e senza pregiudicare le legittime aspettative del personale anziano coinvolto nella procedura per la decorrenza 2026, di predisporre una procedura di mobilità nazionale da concludere prima del termine del relativo corso di formazione.

Riteniamo che tale soluzione possa consentire all’Amministrazione di utilizzare in maniera più efficace le disponibilità organiche, garantendo al contempo maggiore trasparenza, equità e possibilità di scelta al personale interessato.

Si resta pertanto in attesa di un sollecito riscontro e, auspicabilmente, dell’avvio di un confronto sulla materia. Certi di un sollecito riscontro, si porgono cordiali saluti.

Il Coordinatore Nazionale

FP CGIL VVF

Mauro GIULIANELLA