Pulsanti di emergenza per garantire più sicurezza
In Alto Adige saranno installati 332 pulsanti di emergenza presso le caserme dei vigili del fuoco volontari. Lo scopo: offrire un canale alternativo di richiesta soccorso quando la rete telefonica fissa o mobile non è disponibile.
Un aiuto immediato a portata di “clic”. In Alto Adige saranno installati 332 pulsanti di emergenza presso altrettante caserme dei vigili del fuoco volontari, per offrire un canale alternativo di richiesta soccorso quando la rete telefonica fissa o mobile non è disponibile.
Il funzionamento è semplice: chi si trova in emergenza può premere il pulsante esterno alla caserma; il sistema allerta i vigili del fuoco competenti tramite cerca-persone. Una volta arrivati, i vigili contattano via radio la centrale provinciale di emergenza e attivano i soccorsi necessari.
L’iniziativa, presentata il 5 ottobre a Cardano dall’Agenzia per la Protezione civile, punta a rafforzare la sicurezza soprattutto in caso di blackout delle comunicazioni. La scelta delle caserme deriva dalla loro presenza capillare sul territorio altoatesino e dal forte radicamento nelle comunità locali.
Secondo il presidente della Provincia Arno Kompatscher e il presidente dei vigili del fuoco provinciali Martin Künig, il nuovo sistema rappresenta una rete di sicurezza aggiuntiva che rende ancora più affidabile e rapido l’accesso ai soccorsi in situazioni eccezionali.
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