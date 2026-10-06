Soccorso un biker a seguito di una brutta caduta sul sentiero.

VIGILI DEL FUOCO DI LA SPEZIA

Nel tardo pomeriggio di ieri i Vigili del Fuoco di La Spezia sono interventi sul sentiero AV5t, nei pressi del telegrafo, per soccorrere un biker a seguito di una brutta caduta sul sentiero. L’allarme è stato dato dagli amici dell’infortunato che lamentava dolori al petto. La macchina dei soccorsi si è attivata mandando rapidamente sul posto un’ambulanza del 118 locale e due mezzi dei Vigili del Fuoco in assetto SAF (speleo alpino fluviale). Il giovane è stato raggiunto, stabilizzato su una barella spinale e trasportato su una speciale barella da sentiero, fino al vicino ristorante Colle del Telegrafo, dove è stato affidato alle cure dei sanitari e in seguito trasportare al S.Andrea.

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Nel primo pomeriggio di domenica, una squadra del Distaccamento Portuale dei Vigili del Fuoco della Spezia con l’ausilio di un gommone e personale VV.F. della Sede Centrale ,interveniva presso l’isola Palmaria per soccorrere una donna infortunatasi mentre percorreva un sentiero escursionistico .

Con il coordinamento della Guardia Costiera ,le squadre VV.F. arrivate sul posto recuperavano l’infortunata con tecniche di derivazione alpinistica utilizzando un’apposita barella da sentiero e la conducevano presso il porticciolo dell’isola ,dove ad attenderli vi era il gommone del distaccamento Portuale Vv.F. .

In accordo con il 118 ,essendo il marito dell’infortunata un medico ,si decideva di trasportare via mare la malcapitata presso il molo Italia dove veniva presa in consegna da un’ambulanza del 118 per essere condotta presso l’ospedale S.Andrea per le cure del caso .