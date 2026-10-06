Vincenzo D’Angelo ci ha lasciato

ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

E’ stato un grande Amico, una persona di alto spessore etico e morale, competente, sempre disponibile per la migliore gestione del Comando SCA e, come Socio dell’ANVF, punto certo di riferimento per tutti.

Ha ricoperto il ruolo di Presidente della Sezione DIpartimentale dell’Associaione Nazionale Vigili del Fuoco ed in questa veste, ha curato importanti iniziative di aggregazione e memoria storica per il personale del settore, come il primo raduno dei Vigili del Fuoco dell’area romana.

Ha ricperto per anni il ruolo di geometra e capo compagnia per la Scuola Allievi Vigili Volontari. A suo nome figurano diverse pubblicazioni e articoli sulla memoria storica del Corpo (come il volume “Dai Collegia Fabrorum al Dipartimento dei Vigili del Fuoco”)

i funerali di D’Angelo si svolgeranno domani alle ore 15,00 presso la Parrocchia di S.Matteo Apostolo. nr.373