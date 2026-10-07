A fuoco capannone con tetto in eternit: evacuata una casa

Modena, 7 ottobre 2026 – Hanno lavorato ininterrottamente da ieri nel primo pomeriggio, anche stanotte, le squadre dei Vigili del Fuoco per spegnere, a Soliera, l’incendio scoppiato in via Foschiera, lungo la strada che conduce alla frazione di Sozzigalli. A prendere fuoco è stato un capannone agricolo, al cui interno erano custodite circa 500 rotoballe. Fortunatamente non si sono riscontrati danni alle persone né agli animali e neppure ai mezzi.

Quello che preoccupa, è la copertura in eternit, materiale composto da cemento e fibre di amianto: ieri fino a tarda sera sul posto i tecnici Arpae (Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna) hanno effettuato tutte le verifiche necessarie per valutare la presenza di inquinanti nell’aria.

In attesa dei risultati delle analisi, per precauzione è stata evacuata una abitazione posta a 150 metri dall’incendio. Nel tardo pomeriggio c’è stata una riunione alla presenza del prefetto, dei sindaci di Soliera e di Carpi, dei tecnici dell’Ausl di Modena ed Arpae. Sul posto anche la Polizia Locale, carabinieri di Carpi e San Felice e i volontari di Protezione Civile.

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