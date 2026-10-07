Bari, le classifiche del XII Campionato Italiano VV.F. di Fondo su pista, Memorial Minervini, Musto e Pizzimenti

VIGILI DEL FUOCO – SPORT

Sabato 3 ottobre 2026, presso lo stadio di atletica “Cozzoli” di Molfetta, si è svolto il 12° Campionato Italiano VV.F. di Fondo su pista – Memorial “Minervini, Musto e Pizzimenti” – valido come prova del circuito podistico VV.F. 2026.

L’evento, patrocinato dal Comune di Molfetta con il supporto dell’Assessorato allo Sport, si è aperto con una suggestiva sfilata di trenta bambini delle scuole primarie che hanno portato il nastro tricolore davanti agli atleti schierati.

Le magliette realizzate per l’occasione richiamavano il mare e il centro storico della città. Dopo la consegna del drappo tricolore ai vigili del fuoco posizionati sull’autoscala, hanno preso il via le competizioni. La mattinata, caratterizzata da un clima quasi estivo, ha visto susseguirsi tre batterie di gara, suddivise per età e livello prestazionale. Numerosi anche i visitatori che hanno potuto ammirare la mostra statica di mezzi e attrezzature d’avanguardia allestita nel piazzale dello stadio.

Presenti il sindaco di Molfetta, Manuel Minervini, e l’assessore allo Sport, Dario La Forgia, che hanno accolto atleti e famiglie in una giornata all’insegna dello sport e della memoria.

Il campionato è stato infatti dedicato ai Vigili del fuoco Minervini, Musto e Pizzimenti, scomparsi trentacinque anni fa nell’adempimento del dovere. Particolarmente toccante il momento in cui i figli dei tre colleghi scomparsi sono scesi in pista, rendendo omaggio alla memoria dei propri padri e aggiungendo un forte valore simbolico all’intera manifestazione.

Sul piano agonistico, la vittoria è andata a Fiorenzo Mariani del Comando di Chieti, autore di un eccellente tempo di 16’10”, con una media di 3’14” al chilometro. Secondo posto per Francesco Salamida del Comando di Bari, giunto a soli 20 secondi dal vincitore.

Nella classifica a squadre si è imposto il Comando di Bari, organizzatore dell’evento, davanti ai Comandi di Belluno e Lucca. A consegnare i riconoscimenti, insieme alle autorità presenti, sono stati anche Rosario Dario Pirrone e Davide Cocchiano, direttivi dell’Ufficio per le Attività Sportive degli Uffici Centrali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Il podio, allestito sotto l’autoscala dei Vigili del Fuoco, con il tricolore che sventolava sopra gli atleti premiati, ha chiuso una giornata intensa di sport, memoria e appartenenza.