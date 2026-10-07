Corso Estensione patente per Autogru

VIGILI DEL FUOCO

Nell’ambito della attività di formazione del personale programmata dal Comando dei Vigili del Fuoco di Pescara per l’anno in corso, si è tenuto tra il 28 settembre e il 2 ottobre 2026, presso la sede di Pescara, il corso specialistico per l’estensione alla guida di autogrù, in occasione del quale sono stati formati n. 11 nuovi operatori dei comandi di Pescara, Chieti e Teramo.

Durante le cinque giornate, per simulare vari scenari incidentali, gli allievi sono stati addestrati ad effettuare manovre di sollevamento, movimentazioni di carichi e manovre di veicoli leggeri e pesanti ribaltati.

Il corso si è brillantemente concluso dopo gli esami di rito, abilitando i colleghi all’utilizzo del mezzo speciale.

Un ringraziamento, per la buona riuscita del corso, va agli istruttori del Comando di Pescara e Chieti e allo staff didattico.