Crolla un solaio a Terricciola, ferita una donna trasportato con l’elisoccorso

In un edificio residenziale, una civile abitazione in ristrutturazione, è avvenuto il crollo di un solaio che ha coinvolto anche una persona, una donna di 72 anni. Sul posto, a Terriccciola, nella mattina di oggi 7 ottobre, sono arrivate due squadre dei vigili del fuoco di Pisa

I pompieri hanno provveduto a prestare soccorso alla persona ferita collaborando con il personale sanitario del 118 e messo in sicurezza i luoghi dell’intervento. L’abitazione è stata resa inagibile con provvedimenti trasmessi agli organi competenti.

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