giovedì, Ottobre 8, 2026
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Vigili del fuoco

Incendio in un impianto di gestione dei rifiuti, sul posto i vigili del fuoco

Il Faro

Un incendio ad un impianto di gestione dei rifiuti in via Giovanni Gentile, a Santa Flavia in provincia di Palermo, sta tenendo impegnati i vigili del fuoco dalle ore 11.20 di questa mattina.

Il rogo fortunatamente non ha coinvolto persone, I pompieri stanno operando per spegnere l’incendio con diversi mezzi di movimento a supporto per cercare di rimettere in sicurezza la zona il prima possibile.

La combustione ha generato infatti una densa colonna di fumo nell’area generando forte preoccupazioni tra i residenti essendo incendio di rifiuti, quindi potenzialmente tossici. Le indagini sulle cause dell’incendio sono in fase di accertamento.

QUOTIDIANO DI SICILIA

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