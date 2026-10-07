Tir che trasporta vetro frantumato si ribalta dopo lo scontro con un’auto in A12

CARRARA – Il comando dei vigili del fuoco di Massa Carrara è inervenuto con la squadra del distaccamento di Carrara per un incidente stradale avvenuto lungo l’autostrada A12, al km 114, carreggiata sud.

Il sinistro ha coinvolto un’autovettura e un autoarticolato adibito al trasporto di vetro frantumato che si è ribaltato, occupando interamente la carreggiata e bloccando il traffico. Il personale dei vigili del fuoco ha provveduto all’estrazione dalla cabina del conducente del mezzo pesante, mentre la conducente della vettura era già stata presa in carico dai sanitari. Entrambi gli occupanti sono stati trasportati in ospedale per le cure e gli accertamenti del caso.

Sul posto sono intervenuti anche la Polizia Stradale per i rilievi di competenza e un’officina mobile per le operazioni di recupero del mezzo ribaltato.

Complesse le operazioni di recupero del mezzo e la rimozione del carico dalla carreggiata.

https://corrieretoscano.it/massa-carrara/cronaca/tir-che-trasporta-vetro-frantumato-si-ribalta-dopo-lo-scontro-con-unauto-in-a12-due-feriti-strada-chiusa/