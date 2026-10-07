VIDEO – Devastanti incendi boschivi si aggiungono ai 400 milioni di acri di terra bruciata nella foresta pluviale amazzonica.

I vigili del fuoco si preparano a combattere un incendio boschivo in un’area forestale di Iranduba, nello stato dell’Amazonas.



Dall’inizio del 2026 sono andati in fumo oltre quattro milioni di acri dell’Amazzonia brasiliana, mentre i vigili del fuoco lottano contro una nuova ondata di incendi nei pressi di Manaus, nello stato settentrionale dell’Amazonas.



Le squadre stanno operando nelle aree forestali di Iranduba, un comune vicino al capoluogo dello stato, dove le fiamme si sono propagate in porzioni di foresta pluviale solitamente troppo umide per incendiarsi facilmente.



Secondo le autorità locali, la situazione è peggiorata drasticamente nelle ultime settimane. Il corpo dei vigili del fuoco dell’Amazonas ha segnalato un aumento superiore al 300% degli incendi registrati a settembre rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, evidenziando un rapido deterioramento della situazione all’inizio del periodo di massima criticità per gli incendi nella regione.

https://www.aol.com/articles/devastating-wildfires-add-400-million-190000000.html