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VIDEO – Un’esplosione nella seconda raffineria di petrolio più grande del Venezuela

Il Faro

Un’esplosione ha devastato la seconda raffineria di petrolio più grande del Venezuela, costringendola a sospendere le attività. Secondo Reuters, l’incendio presso l’impianto Cardon a Punto Fijo, nello stato di Falcón, è divampato in una conduttura del gas. L’impianto, quando operativo, ha una capacità di lavorazione di 300.000 barili di petrolio al giorno.

https://www.aljazeera.com/video/newsfeed/2026/10/7/explosion-shutters-venezuelas-second-largest-oil-refinery

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