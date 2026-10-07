VIDEO – Un’esplosione nella seconda raffineria di petrolio più grande del Venezuela

Un’esplosione ha devastato la seconda raffineria di petrolio più grande del Venezuela, costringendola a sospendere le attività. Secondo Reuters, l’incendio presso l’impianto Cardon a Punto Fijo, nello stato di Falcón, è divampato in una conduttura del gas. L’impianto, quando operativo, ha una capacità di lavorazione di 300.000 barili di petrolio al giorno.

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