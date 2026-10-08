Dalla vergogna alla riconnessione con sé, il percorso di guarigione dello yoga

CARLOTTA IOZZA

La vergogna è un’emozione silenziosa. Diversamente dal senso di colpa, che riguarda ciò che abbiamo fatto, la vergogna ci convince che ci sia qualcosa di sbagliato in ciò che siamo. È una voce interiore che ci porta a nasconderci, a sentirci inadeguati e, spesso, a prendere le distanze dagli altri e da noi stessi.

Anche nello yoga può accadere di sperimentarla: quando confrontiamo il nostro corpo con quello degli altri, quando pensiamo di non essere abbastanza flessibili, abbastanza forti o abbastanza “bravi” nella pratica. Ma lo yoga non è una gara né una ricerca della perfezione. È, prima di tutto, un percorso di incontro con se stessi.

Nella filosofia yogica uno degli ostacoli principali è Asmita, l’identificazione con l’ego. Quando crediamo di coincidere con i nostri successi, i nostri limiti o il giudizio degli altri, perdiamo il contatto con quella parte di noi che rimane integra al di là delle circostanze. È proprio da questa identificazione che possono nascere confronto, autosvalutazione e vergogna.

La pratica ci invita invece a sviluppare uno sguardo diverso. Attraverso il respiro, il movimento consapevole e la meditazione impariamo a osservare ciò che proviamo senza identificarci completamente con quelle emozioni. Ogni volta che restiamo presenti, anche di fronte a una sensazione scomoda, iniziamo a costruire un rapporto più autentico con noi stessi.

In questo percorso assume un ruolo importante anche Ahimsa, il primo degli Yama, i principi etici dello yoga. Ahimsa significa “non violenza” e riguarda non solo il modo in cui ci relazioniamo agli altri, ma anche il dialogo che coltiviamo con noi stessi. Sostituire l’autocritica con gentilezza e curiosità è già una pratica di yoga.

La guarigione non consiste nel diventare perfetti o nel non provare più vergogna. Significa imparare a riconoscerla, comprenderne l’origine e non lasciare che definisca il nostro valore. Lo yoga ci ricorda che, sotto gli strati delle paure, dei giudizi e delle aspettative, esiste una parte di noi che non ha bisogno di essere corretta, ma semplicemente riconosciuta.