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Distribuzione delle risorse costituite dalle economie di gestione del Fondo di produttività per l’anno 2023 e remunerazione accessoria per il personale dei ruoli a esaurimento dei direttivi speciali

Il Faro

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Accordo integrativo nazionale concernente la distribuzione delle risorse costituite dalle economie di gestione del Fondo di produttività per l’anno 2023 e la remunerazione accessoria per il personale dei ruoli a esaurimento dei direttivi speciali ai sensi dell’articolo 9, comma 7, del D.P.R. 17 giugno 2022, n. 120, a decorrere dall’anno 2026.

ALL.:

https://www.ilfaroinrete.it/wp-content/uploads/2026/10/Ipotesi-accordo-integrativo_Fondo-produttivita_anno-2023-2.pdf

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