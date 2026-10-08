Distribuzione delle risorse costituite dalle economie di gestione del Fondo di produttività per l’anno 2023 e remunerazione accessoria per il personale dei ruoli a esaurimento dei direttivi speciali
CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO
Accordo integrativo nazionale concernente la distribuzione delle risorse costituite dalle economie di gestione del Fondo di produttività per l’anno 2023 e la remunerazione accessoria per il personale dei ruoli a esaurimento dei direttivi speciali ai sensi dell’articolo 9, comma 7, del D.P.R. 17 giugno 2022, n. 120, a decorrere dall’anno 2026.
ALL.:
https://www.ilfaroinrete.it/wp-content/uploads/2026/10/Ipotesi-accordo-integrativo_Fondo-produttivita_anno-2023-2.pdf