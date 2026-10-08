Esplosione in un’officina a Roma: morto un operaio, indagini in corso



Incidente mortale sul lavoro a Roma, in via Rocca di Cave, zona Casal Monastero. All’interno di un’autofficina una persona è rimasta gravemente ferita a causa dell’esplosione di un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion. Nonostante i soccorsi e le manovre di rianimazione per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Sono intervenuti con la squadra Rustica 10/a i Vigili del fuoco di Roma, i sanitari del 118, il personale SPRESAL della Asl e la Polizia di Stato per i necessari accertamenti e ricostruire la dinamica dell’accaduto.

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