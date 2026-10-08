Ferrovia Roma-Sulmona, nuova stazione a Guidonia: investimento da 80 milioni

ALESSANDRO MISTRETTA

GUIDONIA – La rete ferroviaria del Lazio si prepara a un nuovo intervento di potenziamento. Il 29 maggio 2026 sono stati avviati i lavori per la nuova configurazione della stazione ferroviaria di Guidonia Montecelio, sulla linea Roma-Sulmona. L’opera prevede un investimento di circa 80 milioni di euro e punta a migliorare il collegamento tra il territorio della provincia romana e la Capitale. Gli interventi riguardano il rinnovo degli impianti ferroviari, il miglioramento delle strutture per i viaggiatori e l’adeguamento della stazione agli standard più moderni. Il progetto nasce con l’obiettivo di rendere il trasporto ferroviario più efficiente e favorire gli spostamenti quotidiani di pendolari, studenti e lavoratori. Per Guidonia e per tutta l’area nord-est di Roma si tratta di un intervento strategico, perché una rete ferroviaria più moderna può ridurre i tempi di viaggio e offrire un’alternativa più sostenibile all’auto privata. Le infrastrutture ferroviarie diventano così uno strumento importante per collegare meglio Roma con i Comuni dell’area metropolitana e migliorare la qualità della mobilità regionale.

Alessandro Mistretta