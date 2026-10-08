Furgone invade corsia Gtt e sperona maxi tram che deraglia: 4 passeggeri in ospedale

Incidente questa mattina poco prima delle 10 in corso Einaudi: un tram della linea 16, un “Hitachi” blu di nuova generazione proveniente da piazza Sabotino e diretto verso il centro città, è deragliato poco dopo l’incrocio con corso Galileo Ferraris dopo l’impatto contro un furgone che aveva invaso la corsia riservata. Il convoglio è finito sullo spartitraffico tra il viale e il controviale, abbattendo un albero e terminando la sua corsa contro una Lancia Y parcheggiata sullo stesso controviale.

Quattro passeggeri del tram sono rimasti contusi: trasportati all’ospedale Mauriziano, sono tutti in codice verde e le loro condizioni non destano preoccupazioni. Secondo i primi accertamenti l’incidente è stato causato dalla manovra azzardata del conducente di un furgone che ha invaso la corsia riservata al mezzo pubblico speronando il tram sulla parte anteriore sinistra e mandandolo fuori dai binari.

Sul luogo del deragliamento sono accorsi vigili del fuoco, ambulanze, vigili urbani e tecnici di Gtt: la circolazione tranviaria è stata deviata su altre linee con inevitabili disagi per i passeggeri, mentre i feriti venivano soccorsi e accompagnati al pronto soccorso.

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